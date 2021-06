Le masque à la récréation, pas terminé partout

Certains espéraient mieux dans les écoles. Surtout avec les fortes chaleurs. Mais dans la nouvelle loi Covid entrée en vigueur dimanche, le gouvernement n’a levé que l’obligation du port du masque à l’extérieur. Un premier pas. Pourtant au Grand-Duché, il est encore des cours de récréation où le masque est de rigueur. Dans les écoles européennes Luxembourg 1 et 2, au Kirchberg et à Mamer. Les parents en ont été informés par courrier.

«La santé et la sécurité de toute notre population scolaire est toujours au centre de nos préoccupations, et c’est dans ce contexte que notre école a mis en place le régime du port de masque obligatoire et en continu pendant toute la présence sur notre site déjà en mai 2020, bien longtemps avant que ceci ne soit devenu obligatoire dans les écoles publiques nationales», rappelle à L’essentiel Martin Wedel, directeur de l’EE Luxembourg 1.

«L’expérience a montré que le port du masque a contribué à garder une situation sanitaire très stable au sein de notre école avec un taux d’infection très faible. Et c’est dans un esprit de continuité, et surtout, pour éviter une mise en péril dans la dernière ligne droite de cette année scolaire, que j’ai décidé que le port du masque continuera à rester obligatoire sur notre site jusqu’au dernier weekend de l’année scolaire inclus, donc jusqu’au 3 juillet 2021 inclus», poursuit-il. Élèves de tous les niveaux et membres du personnel sont concernés.

«La situation sera réévaluée fin août»

Les parents de l’École européenne Luxembourg 2, ont reçu un courrier du directeur, Per Frithiofson, confirmant la même décision. «La situation sera bien sûr réévaluée fin août pour la rentrée scolaire 2021/2022», conclut-il. Installées au Grand-Duché, ces écoles ont donc décidé d’aller au-delà des prescriptions nationales. «Les écoles européennes ne tombent pas sous la législation luxembourgeoise. Elles peuvent dès lors appliquer des mesures plus strictes si elles le souhaitent», répond le ministère de l’Éducation nationale.

Dans les familles, la décision est diversement accueillie. Entre ceux qui soulignent qu’il ne reste que trois semaines avant les congés d’été et ceux qui s’insurgent. «Je ne comprends pas pourquoi contrairement aux autres écoles européennes partout ailleurs, notamment à Bruxelles, notre école ne suit pas la ligne fixée par le gouvernement. On ne demande pas de faire moins mais comme dans les autres écoles», confie une maman pour qui «la continuité», n’est pas une justification recevable. Elle pointe aussi des incohérences. «Les enfants jouent dans les parcs ensemble sans masque».

«Que la disposition soit assouplie»

Une pétition sur le site de la Chambre, réclamant un assouplissement du port du masque dans les écoles et structures d’accueil périscolaire, avait recueilli mercredi 2 459 signatures à 14 jours de la clôture (et des vacances scolaires). «Dès la rentrée, le sujet sera à nouveau au cœur des débats et trois semaines c’est très long jusqu’aux vacances», rappelle Perrine Pouget, qui mène la pétition.

Dans un avis rendu en fin de semaine passée, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (pour les droits des enfants), Charel Schmit, a demandé aux décideurs politiques «que la disposition du port obligatoire du masque pour les enfants dans les établissements scolaires en fondamental et les structures d'accueil périscolaire soit assouplie, voire abrogée dès que possible, et que son opportunité fasse l'objet d'une réelle réévaluation».

(L'essentiel/Nicolas Martin)