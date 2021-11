Des étoiles plein les yeux avec Clara Luciani

Les fans de Clara Luciani ont eu chaud. «J'étais aphone depuis trois jours, et je suis vraiment trop heureuse de fêter ce retour de voix avec vous» avouait ce jeudi soir la chanteuse française. Vêtue d'une tenue dorée qui scintillait et brillait de mille feux, «très inspirée de Claude François» selon ses dires, l'artiste de 29 ans avait en effet opté pour une scénographie influencée par les années 1980 et la disco. À l'image de son dernier album, «Cœur», paru en juin dernier.

C'est justement un cœur battant à la chamade qui nous accueillait sur le morceau éponyme. «L'amour n'a jamais tué personne» chantait Clara Luciani sur «L'amour toujours». Et de l'amour, la chanteuse originaire d'Aix-en-Provence en a beaucoup à revendre. Et son public de lui rendre. «Je me dis toujours que je suis extrêmement chanceuse de pouvoir monter sur scène», confiait-elle. Humble face au succès, elle n'hésitait à assumer ses failles sur «J'sais pas plaire», épaulée par ses choristes, ses «trois sirènes».

Clara Luciani naviguait entre ses deux albums, dont «Sainte-Victoire» qui l'a révélée, et «Cœur», bien sûr à l'honneur, avec «Sad and Slow» - sans Julien Doré - «La Place», «Bandit» ou la poignante «Tout le monde (sauf toi)». Et la Française multipliait les anecdotes et enchaînait les blagues, notamment sur les techniques de drague masquée, et dégoupillait ses plus gros tubes en fin de set. Le groovy «Le chanteur» précédait l'irrésistible «Le reste», hymne groovy estival, et l'explosif «La Grenade». La reprise de Metronomy («La Baie») et l'émouvant «Ma Sœur» concluait un show qui laissait des sourires sur les visages.

(Cédric Botzung/L'essentiel)