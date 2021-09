La vaccination prend un nouveau tournant

Ce samedi, à 13h, le centre de vaccination à Belval fermera ses portes. Depuis le 15 février dernier, 153 069 doses y ont été administrées. «Les centres ont été ouverts pour proposer la vaccination le plus vite possible à la population», rappelle Luc Feller, haut-commissaire à la protection nationale. Comme ceux à Luxexpo, Ettelbruck et Mondorf fermés depuis le 14 août et à Air Rescue depuis le 21 août, il pourrait rouvrir s'il fallait administrer une troisième dose à une grande part de la population.

«Nous sommes dans une nouvelle phase où la vaccination se fait de manière plus spontanée grâce notamment au Impf-Bus et aux 243 médecins de ville», ajoute-t-il. Même si le nombre de doses administrées baisse depuis fin juillet, le centre de vaccination Victor-Hugo, au Limpertsberg, reste ouvert. La capacité a été adaptée en fonction des besoins, tant et si bien que quatre à cinq lignes de vaccination fonctionnent actuellement. «Il n'est pas prévu de le fermer, dans la mesure où il y a encore des personnes qui s'inscrivent sur les listes d'attente ou s'y présentent sans rendez-vous», explique Luc Feller. Cette dernière option a l'air de séduire, puisque 7 635 doses ont été administrées dans ce cadre, depuis le 16 août dernier.

Selon le haut-commissaire, le Impf-Bus, qui a déjà permis d'administrer plus de 1 780 doses, pourrait être utilisé encore jusqu'à la mi-octobre. «Après quoi, d'autres solutions pourraient être envisagées, comme des vaccinations dans les galeries commerciales, certains magasins et grandes entreprises».

(Marion Mellinger/L'essentiel)