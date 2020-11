Comment le tram va modifier le réseau des bus

«Tout notre réseau sera remodelé», affirme Patrick Goldschmidt, échevin DP de la Ville de Luxembourg, chargé notamment des transports publics. Le 13 décembre prochain, le tram desservira quatre nouvelles stations et la ligne ira de Luxexpo The Box à la gare centrale. Et passera donc par le centre ville, à Hamilius, où presque toutes les lignes des Autobus de la Ville de Luxembourg (AVL) convergent depuis toujours.

Les autorités communales sont en train de «finaliser les derniers points critiques» et le tracé définitif du réseau de bus sera connu à la mi-novembre, environ un mois avant sa mise en service. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'il «y aura moins de lignes au centre-ville, mais encore assez pour transporter les gens des différents quartiers vers d'autres quartiers. Il n'y aura pas moins de kilomètres parcourus, mais il y aura une amélioration de la qualité entre les différents quartiers».

«On n'aura plus besoin de la ligne 1/125»

Exemple concret: «Si vous partez de Merl pour aller au ban de Gasperich, vous aurez la possibilité de le faire plus rapidement que de devoir passer forcément par le centre-ville. Il faut voir les pôles économiques, comme le Kirchberg, le ban de Gasperich et s'adapter. Les liaisons entre Cessange et Gasperich seront aussi améliorées». L'idée, avec le tram comme épine dorsale du réseau, est donc d'améliorer les connexions entre les différents quartiers.

«On fera en sorte que les passagers doivent changer de bus ou de tram au maximum une fois pour aller de A à B. On a fait tout cet exercice de voir les connexions de tous les quartiers, vers tous les quartiers. Sur toute la ville, on a trois destinations où il faudra changer deux fois, sinon c'est zéro ou une fois. C'est un exercice compliqué», sourit Patrick Goldschmidt.

Du coup, «il est évident qu'on devra enlever quelques lignes en plein centre. Surtout la ligne 1/125, c'était la ligne tram, on peut dire», qui allait du Kirchberg à la gare centrale, puis vers le P+R Bouillon. «Quand le tram ira à la gare, on n'aura plus besoin de cette ligne», affirme l'échevin. Si les bus interurbains RGTR doivent complètement quitter l'hyper-centre et s'arrêter aux pôles multimodaux, ceux de la ville seront toutefois moins nombreux à déserter le centre. «Il y aura quelques pourcents en moins, mais pas énormément non plus. On doit souvent traverser le centre pour aller de A à B».

(jw/L'essentiel)