Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Un Bazar aux parfums indien et népalais

Dimanche, au centre culturel à Sandweiler, 90 bénévoles animeront le 41e Bazar de l’ASBL AEIN. Plus de 600 visiteurs sont attendus. Ils auront l'occasion de déguster des samosas (beignets) et du kulfi (crème glacée), d'acheter des bijoux, vêtements, épices, livres d’occasion, de faire des mandalas (diagrammes) pour se relaxer, ou encore d'admirer des danses traditionnelles et bollywoodiennes.

Stephan Eicher va revisiter son répertoire à l'Atelier

Le chanteur suisse Stephan Eicher va donner un nouvel aperçu à son répertoire en compagnie de la fanfare Traktorestar, ce vendredi soir à l'Atelier à Luxembourg. «En travaillant avec Goran Bregovic pendant trois ans, j’ai pris goût au côté festif de la fanfare, et aussi son côté triste. D’abord on danse et, trois minutes plus tard, on pleure. Et le film sur des familles yéniches évoque une injustice sur laquelle je me suis construit», explique l'artiste.

Stephan Eicher en concert avec la fanfare Traktorkestar:

L'art contemporain tient son salon à Esch

Dès samedi, une quarantaine d’artistes exposeront à nouveau sculptures, peintures, photos… lors du Salon international d’art contemporain, à la galerie d'art du théâtre d'Esch. Le salon se prolongera jusqu'au 1er mars. À noter qu'il est fermé les lundis.

Une Foire aux disques aux Rotondes

Les propriétaires de platines trouveront sans doute leur bonheur dans les bacs dimanche aux Rotondes, à Bonnevoie. Depuis le grand retour du vinyle, la Foire aux disques des Rotondes s’est bien développée. Ce sont désormais plus d’une cinquantaine de disquaires de France, de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas qui viennent installer leurs bacs dans la galerie des Rotondes. Les bacs seront remplis non seulement de disques vinyles et de CD, mais également d’une importante sélection de DVD, de disques Blu-ray et bien sûr de platines. De quoi satisfaire un public divers et important.

Un bal masqué pour les enfants à Dudelange et à Bettembourg

Les festivités de carnaval vont doucement débuter. Samedi, un bal masqué pour les enfants est organisé au centre Hild, à Dudelange et un autre se tiendra à la maison des Jeunes et de la Culture à Bettembourg.

The Streets, la poésie des rues britanniques

The Streets est un projet musical échafaudé par le rappeur Mike Skinner, originaire de Birmingham . L'artiste se produit ce dimanche à l'Atelier à Luxembourg pour interpréter les morceaux de ses premiers albums, mais aussi des titres plus récents. The Streets mêle la verve du hip-hop, les beats de la scène UK Garage, la mélancolie du trip-hop et l’arrogance du punk. «Original Pirate Material», son premier album sorti en 2002, peut être considéré comme l’un des disques majeurs du début du XXIe siècle.

Seconde main à chiner à Oberkorn

Dimanche, de 8 à 18 h, au Centre omnisports à Oberkorn, le Handball Club Red Boys Differdange va démarrer sa traditionnelle saison des vide-greniers, brocantes et vide-dressings. 120 exposants seront présents.

Le Nouvel An chinois au MNHA

Le Musée national d’histoire et d’art (MNHA) et l’Association culturelle chinoise proposent de célébrer le Nouvel An samedi. Des visites de l’expo sur la civilisation chinoise, des ateliers et des mini-concerts seront organisés.

Une fête très familiale au Tramsschapp

L’association Passerell, qui jette des ponts entre les réfugiés et la population, organisera la fête familiale KultiMulti dimanche, au Tramsschapp. Il y aura des structures gonflables, des ateliers créatifs et des concerts.

(L'essentiel)