Un blessé grave dans un choc frontal mardi soir

Une collision frontale entre deux voitures a fait deux blessés, mardi vers 21h30 sur la Route d'Esch dans la capitale. L'un des conducteurs est dans un état grave et a été rapidement pris en charge par les secours.

Le conducteur du second véhicule, auquel un témoin a pu porter secours, souffre de blessures plus légères. La police, sans pouvoir donner plus de détails pour l'instant, a confirmé un premier bilan à L'essentiel à 22h40.

(nc/L'essentiel)