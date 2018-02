Une plaque d’asphalte s’était décollée de la piste

De l’aveu même du directeur général de lux-Airport, «l’événement est assez exceptionnel». Selon les premiers éléments de l’enquête menée pour circonstancier l’incident survenu samedi à l’aéroport, le décollage «pleins gaz» d’un Boeing 747 est à l’origine des dégâts causés sur la piste.



«Soufflée par la poussée des moteurs, une grande plaque d’asphalte de deux à trois centimètres de profondeur pour cinq à dix mètres de long sur un à deux mètres de large s’est décollée. On imagine aussi que le froid et l’humidité ont eu une incidence», rapporte Johan Vanneste. Le gestionnaire de l’aéroport et les Ponts et Chaussées ont jugé les dégâts assez importants pour fermer la piste de l’aéroport pendant une demi-journée, causant retards et déviations, le temps qu’une entreprise de construction sous-traitante intervienne.



L’incident est surtout dû au mauvais état de la piste, usée par les années et la hausse du trafic. «À certains endroits, l’asphalte n’est plus en bon état et doit être remplacé. Certaines interventions ont déjà été réalisées ces dernières années et d’autres sont planifiées en 2018. Elles se feront de nuit», complète Johan Vanneste. Le directeur convient que ce type de désagrément pourrait se reproduire d’ici au renouvellement complet de la piste, qui doit intervenir de 2019 à 2020.





(Mathieu Vacon/L'essentiel)