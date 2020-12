«Sans "Dry Ice", les vaccins n'iront pas loin»

Face à l’arrivée imminente des vaccins utiles pour combattre le Covid-19, un immense défi logistique s’annonce pour 2021. Et le Cargo Center du Findel risque d’être énormément sollicité dans les mois à venir. «L’Association internationale du transport aérien (IATA) a calculé qu’il faudrait 8 000 Boeing 747 pour effectuer le transport du premier vaccin» prévient d’emblée Serge Soucek, directeur général de Dangerous Goods Management (DGM), société spécialisée dans le management des matières dangereuses basée au Findel depuis 2018.

«Ne rien gaspiller »



Au moment où tout le monde se focalise sur les vaccins pour combattre le Covid-19, il est parfois bon de rappeler que la vie continue et qu’il y a bien d’autres choses à maintenir au froid dans les avions. «La question n’est pas de faire de l’argent avec tout ça…», rappelle Serge Soucek, «le plus important, c’est que tout reste au froid et que les vaccins soient toujours utilisables. Il ne faut rien gaspiller, il faut être prêt et l’échec n’est pas une option. Et on est prêt pour le cm qui manque et qui permettra d’acheminer les vaccins».

«On est le spécialiste du Dry Ice à l’aéroport», précise Serge Soucek. Une forme solide de dioxyde de carbone qui permet de conserver de nombreuses matières au froid. «Quand on est en contact avec des matières dangereuses, comme ce type de glace, la formation est très importante. On est prêt, car on a l’habitude. Cette année, on a fait le service pour 60 tonnes, mais ça, c’est pour les produits pharmaceutiques et alimentaires. Quelle quantité aura-t-on besoin pour les vaccins lors des mois ou des années à venir? Personne ne sait… Il faudra être à l’heure et toujours avoir un plan B en cas de retard».

«Sans glace, les vaccins ne vont pas aller très très loin…»

De la glace «Dry Ice» à manipuler avec une immense précaution. «C’est plus lourd que l’oxygène, et ça le déplace, c’est le premier danger», prévient Serge Souceck. «Le deuxième danger, à -70°C, on se brûle tout de suite ou ça reste collé à la main. On travaille donc avec des gants et des vêtements spéciaux. Quand une pièce est remplie de «Dry Ice», il faut faire très attention. Six minutes sans oxygène, c’est déjà critique. Dans les grosses boîtes, bien fermées, que nous utilisons, la glace peut tenir maximum quatre jours».

Concrètement des bacs de «dry ice» doivent être remplis, ils doivent venir à l’aéroport, et puis, il faut remplir les containers et les caisses pour bien garder les futurs vaccins au froid. «Toute la logistique va alors jouer un très grand rôle pour que les avions puissent partir à l’heure», ajoute Serge Soucek. «Nous, on s’occupe du tout petit moment (de la chaîne) où l’on va remplir les caisses avec de la glace». Et sans glace, les vaccins ne vont pas aller très très loin… «Combien de temps à l’avance pour se préparer? Quelle quantité de glace? Nous, on fait le lien entre les compagnies, les agents de fret et les producteurs de glace».

«On va réussir, car l’échec n’est pas une option»

«Cette activité va exploser dans les jours à venir et nous sommes actuellement en pleine préparation. Nous sommes donc devenus un maillon de la chaîne logistique indispensable aux vaccins. On organise la logistique pour les commandes du «dry ice» chez les fournisseurs, on fait le lien entre les compagnies aériennes, les agents «frets», pour savoir combien de glace il faut et à quel moment. Pour obtenir du «dry ice», il ne suffit pas d’aller dans un magasin. Pour produire 13 tonnes, cela prend 24 heures, mais un avion de transport a besoin de 13 tonnes maximum. Avec trois ou quatre vols le même jour, ça pourrait créer quelques problèmes…».

«Depuis mars 2020, l’activité cargo n’a cessé d’augmenter», nous précise encore Serge Soucek, «au départ, il y a eu beaucoup d’activités avec les masques, et le Cargo Center sera aussi un «big player» pour les vaccins, car Luxembourg est vraiment situé au cœur de l’Europe». «Notre activité va exploser en 2021 et on fait le maximum pour se protéger du virus. On est testé toutes les semaines et on est disponible 24 heures sur 24. DGM est représenté dans trente pays avec 60 bureaux dans le monde, très solidaires les uns des autres. Ici au Luxembourg, nous sommes six, mais nous avons une option sur cinq personnes de plus, au cas où. On va réussir, car l’échec n’est pas une option».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)