Le Luxembourg loué pour sa gestion de la crise

La crise sanitaire a été bien gérée au Luxembourg, à en croire une étude menée par l’hebdomadaire allemand Der Spiegel. Sa comparaison mondiale, établie sur quatre critères (Surmortalité, ampleur des restrictions, chute du PIB et taux de vaccination) place la Finlande au sommet de la hiérarchie. Le Luxembourg se classe hors du top 10 dans chacune des catégories, mais se retrouve au 2e rang mondial. «Le bilan évolue constamment», puisque la pandémie n’est pas terminée, note la publication très réputée en Allemagne.

Les auteurs de l’étude, qui ont «mesuré les succès et échecs des gouvernements», ne voient pas de causes uniques en faveur de la bonne gestion, mais «un ensemble de facteurs». Ils ont constaté un lien entre gestion de crise et régime politique, leur top 10 étant constitué de démocraties, à l’exception de Singapour (6e). La publication de l’étude a évidemment été saluée par la majorité, beaucoup d’élus l’ayant relayée sur les réseaux sociaux, comme la ministre Corinne Cahen. «La principale discussion sera maintenant de savoir pourquoi le Luxembourg n’occupe pas la première place», ironise la députée socialiste Francine Closener.

Une structure économique plus favorable?

«Ils ne vont plus exulter» après la publication du Waringo sur la gestion de crise dans les maisons de retraite, prédit le député CSV Michel Wolter. «C'est une bonne chose que le Luxembourg soit bien placé au niveau international, mais il faudra une analyse plus détaillée après la pandémie, avec des critères comme le nombre d’infections», relève Claude Wiseler, député et président du CSV. Il estime que le gouvernement «a bien travaillé au début de la pandémie», mais que «de mauvaises décisions ont été prises de septembre à décembre, entraînant un fort rebond».

D’après le député Sven Clement (Pirates), le bon classement du Grand-Duché est avant tout lié «à sa structure économique, puisque seulement 3,8% du PIB est lié à l’horeca et que les services financiers ont continué à tourner». Il note que la vaccination, pour laquelle le Luxembourg est classé 21e, «est plus aisée dans un petit pays, plus centralisé». L’étude reconnaît d’ailleurs le rôle de facteurs structurels, voire «de la chance», comme la situation géographique, la structure d’âge ou le moment auquel la pandémie a fait son apparition dans chaque pays.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)