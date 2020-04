«Retrouver le plaisir d’un café, place d'Armes»

Confiné à son domicile, Jean-Louis Six, l’ambassadeur de Belgique au Luxembourg, reste plus que jamais actif et attentif à l’actualité. «Je suis un privilégié. J’ai installé un bureau dans l’un des salons de ma résidence et je profite d’une belle vue sur le jardin. Je passe beaucoup de temps au téléphone pour répondre aux questions des citoyens belges et je m’occupe également des ressortissants luxembourgeois qui se trouvent dans des pays où le Luxembourg n’a pas d’ambassade, pour régler notamment les questions de rapatriements», explique-t-il.

Jean-Louis Six joint l’utile à l’agréable en se rendant à l’ambassade à vélo. «Je limite mes trajets, mais je dois tout de même aller consulter ou parfois signer des documents et je le fais en prenant mon vélo. Dans cette période plus calme, on ne voit plus personne et comme les réceptions sont annulées, j’en profite pour faire un petit régime».

Toujours attentif à l’actualité, l’ambassadeur de Belgique aspire à un retour à la vie normale, comme de nombreuses personnes. «Que tout le monde respecte bien les consignes et prenne toutes les précautions. J’aspire à retrouver l’ambiance de la place d’Armes, dans la capitale, où j’aime aller boire un café avec mon épouse et retrouver des amis».

(Jean-François Servais/L'essentiel)