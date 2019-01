Des fusillades et des explosions pour l'exercice

Le ministère d’État a tenu à rassurer dans un communiqué jeudi sur le déroulement de la simulation d’attentat prévue samedi au sein et aux alentours de la Rockhal et à Esch-Belval, ainsi qu’au Centre hospitalier Emile-Mayrisch. L’exercice se tiendra uniquement sur cette zone, qui sera clôturée et sécurisée. Si des bruits comme des tirs, des explosions ou des cris pourront jaillir du site, «aucun danger n’existe pour le public à aucun moment», insiste le service de la communication de crise.

Quelque 1 100 figurants participeront à l’exercice Vigilnat, dont environ 500 issus du Lycée technique pour professions de santé, 120 soldats, et il y aura aussi des élèves policiers. «Ils sont tous volontaires, personne n’est rémunéré», dit Guy Schuller, directeur de la communication de crise.

Routes fermées et stationnement interdit

Cent trente policiers seront mobilisés au total, sur leur temps de travail habituel, pour l’intervention antiterroriste, mais aussi sécuriser les lieux et assurer la bonne tenue de l'événement. Et près de 200 membres des services de secours interviendront.

Pour la bonne tenue de l’exercice, des routes situées sur le site seront fermées entre 7h et 20h et des interdictions de stationnement mises en place. Les lignes de bus 4, 7 et 15 du TICE seront déviées à l’approche de l’avenue du Rock’n Roll. Le trafic ferroviaire ne sera pas impacté.

