Engel et Wilmes candidats pour le CSV

Confirmations au CSV. Le parti politique luxembourgeois a bien reçu les candidatures, pressenties, de Serge Wilmes et Frank Engel, pour succéder à Marc Spautz à la présidence du parti, a indiqué ce dernier à L’essentiel ce jeudi. Les candidats au poste avaient jusqu’à hier, cachet de la Poste faisant foi, pour déclarer leur volonté. Sauf surprise et dépôt du courrier tardif, et à l’extrémité du pays, les deux hommes seront seuls sur la ligne de départ. Les candidatures évoquées de Diane Adehm et Gilles Roth semblent donc écartées.

Les membres du parti, réunis en congrès le 26 janvier prochain, à Moutfort, pour renouveler le comité national devront donc départager Serge Wilmes et Frank Engel. Le premier, 36 ans, est député depuis 2011 et premier échevin de la Ville de Luxembourg suite aux dernières communales de 2017. Frank Engel, 43 ans, est actuellement député européen. Il a notamment été secrétaire général du groupe parlementaire CSV à la Chambre des députés, de 2001 à 2009.

L’autre poste important à renouveler, celui de secrétaire général, n’a reçu qu’une seule candidature. Le député du Sud, Félix Eischen, devrait succéder à Laurent Zeimet, qui a réalisé deux mandats, et qui ne peut donc pas se représenter. Enfin, Georges Heirendt, trésorier du parti depuis 12 ans, est seul candidat à sa succession.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)