Certains passages pour piétons posent problème

«Les piétons sont les usagers les plus vulnérables», a rappelé François Benoy, conseiller communal écologiste de Luxembourg, en posant une question à la majorité (DP-CSV) sur la sécurité des passages pour piétons de la Ville, qui en compte près de 1 800. Les élus de Déi Gréng et déi Lénk ont demandé des améliorations sur la sécurité et la modification des aménagements non conformes au code de la route. «Il y a trop d’accidents, plus de 500 piétons ont été blessés et quinze tués au Luxembourg en trois ans», a indiqué le conseiller Guy Foetz, citant des données du Statec.

«Les 475 passages récemment signalés sont régulièrement scrutés par les équipes techniques», a répondu Patrick Goldschmidt (DP), échevin à la Mobilité. Parmi eux, 32 «doivent être analysés plus précisément, les autres étant conformes à la réglementation». Parmi les passages problématiques, cinq seraient trop proches d’un arrêt de bus, seize gênent la visibilité par rapport à une place de stationnement, tandis que les onze derniers se trouvent trop proches d'un emplacement de parking», a expliqué l’élu.

Patrick Goldschmidt s’est voulu rassurant. «Moins de 10% des passages pour piétons sont concernés par un éventuel problème». Il a proposé de «repréciser prochainement les règles» lors d'un travail en commission. Le but est de ne plus «laisser de place à l’interprétation» sur les endroits considérés comme dangereux, les critères étant fixés par un règlement grand-ducal de 2008.

