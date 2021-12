Les éoliennes tournent même en cas de gel

Les éoliennes tournent quasiment normalement, même par grand froid, ont rassuré jeudi les ministres Carole Dieschbourg (Déi Gréng, Environnement) et Claude Turmes (Déi Gréng, Énergie), en réponse à une question du député Fred Keup (ADR). Depuis 2013, «aucun dégât n’a été constaté sur les éoliennes à cause du gel», selon les écologistes. Quant à la baisse de productivité, elle est évaluée dans une fourchette comprise entre «0,5 et 0,8%».

Les équipements de nouvelle génération bénéficient d’un système de chauffage sur les pales de rotor, réduisant les pertes de productivité «de 50 à 60%», toujours selon les ministres. Il ne serait en revanche pas possible techniquement de les installer sur les éoliennes les plus anciennes. Les ministres n’ont pas donné le coût de ce système de chauffage, affirmant seulement qu’il est «négligeable par rapport aux autres coûts de fonctionnement et par rapport à la production d’énergie supplémentaire».

Les installations d’éoliennes ont le vent en poupe. Des parcs sont régulièrement installés, comme à Wincrange en mars 2020. L’an dernier, les éoliennes du pays produisaient environ 341 gigawattheures (Gwh) d’électricité, soit les besoins moyens de 170 000 personnes, selon les chiffres officiels. L’objectif est de monter à 382 GWh en 2025, puis 674 GWh en 2030, grâce à de nouvelles implantations.

(jg/L'essentiel)