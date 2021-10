La situation s'est détendue dans les hôpitaux

Le nombre de cas de Covid lors de la semaine du 4 au 10 octobre a augmenté de 14% par rapport à la semaine précédente, passant de 591 à 675, selon un bilan hebdomadaire publié ce mercredi. Seuls 53,9% de ces nouveaux infectés étaient non-vaccinés. Toutefois, si le nombre de cas grimpe, ce n'est pas le cas des hospitalisations.

Le bus continue sa tournée



Le bus de vaccination continue sa tournée pour proposer un vaccin anti-Covid à la population. Ce samedi 16 octobre, il sera présent à LuxExpo, en marge de HomeExpo de 10h à 13h et au Cactus de Bascharage de 8h30 à 12h30. Lundi 18 octobre, il sera, de 11h à 15h, dans la zone industrielle Haneboesch, sur Differdange et Sanem. Enfin, mercredi 20 octobre, on le trouvera à la Cloche d'Or, sur le boulevard Kockelscheuer de 11h à 15h.

En effet, le rapport hebdomadaire note que «la situation s'est légèrement détendue dans les hôpitaux, avec 15 nouvelles admissions» en soins normaux et «5 lits occupés dans les soins intensifs, contre 8 la semaine précédente». Des patients hospitalisés qui ont en moyenne 57 ans, contre 56 ans la semaine précédente. Parmi ces gens à l'hôpital, les deux tiers à peu près n'étaient pas vaccinés.

Avec ce nombre de cas en hausse, la prévalence du virus augmente aussi, pour passer à 106 cas pour 100 000 habitants, contre 93 la semaine précédente. Le taux d'incidence augmente dans toutes les catégories d'âge, sauf chez les 0-14 ans, où il chute de 17%. Mais ce sont les plus jeunes qui gardent la prévalence la plus élevée, avec 167 cas pour 100 000. Les taux les plus bas sont enregistrés dans les tranches d'âge 60-74 ans et 75 ans et plus, mais ils sont là en augmentation. Enfin, le niveau de contaminations des eaux usées dans les stations d'épuration du pays reste élevé, et ce depuis plusieurs semaines.

(L'essentiel)