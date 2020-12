Pourquoi l'épidémie ne recule-​​t-​​elle pas?

L’essentiel: Quand verrons-nous l’impact des mesures entrées en vigueur le 26 novembre?

Claude Muller, virologue au Luxembourg Institute of Health: Nous aurions déjà dû commencer à le voir, car il faut dix à quatorze jours. Or, nous continuons à fluctuer entre 500 et 800 infections par jour. Cela semble indiquer que quelque chose ne fonctionne pas aussi bien que cela devrait avec les mesures.

Mesures inadaptées ou citoyens indisciplinés?

Un point crucial est le masque. On a dit au début de la pandémie que tout masque était mieux que rien, même un foulard. Mais maintenant, il n’y a plus de pénurie de masque de qualité, y compris de FFP2. Le masque chirurgical est inconfortable, il cause de la buée sur les lunettes. Les gens le repositionnent, se touchent le visage, ils le portent sous le nez. Il ne semble pas suffire dans les foules. L’idéal est de faire usage du masque FFP2, plus confortable, notamment dans les écoles et ailleurs.

Qu’en est-il du respect de l’isolement?

Les gens en isolement ou en quarantaine ne savent pas toujours comment se comporter à la maison. Il faudrait sensibiliser sur la manière de s’organiser pour garder les distances, en fonction du logement, partager le moins possible les installations sanitaires et éviter de manger ensemble.

Comment mieux savoir où les gens s’infectent?

Nous manquons de visibilité sur comment et où cela a lieu. Le traçage permet de prévenir les gens individuellement pour qu’ils prennent des précautions. Mais il faudrait en plus une enquête détaillée chaque jour sur un échantillon plus ou moins représentatif pour comprendre les circonstances qui ont mené à l’infection.

(Recueilli par Séverine Goffin/L'essentiel)