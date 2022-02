Les restrictions bientôt levées au Luxembourg?

Des infections en baisse, des hospitalisations sous contrôle, des pays européens qui renoncent aux mesures sanitaires: pour le Dr Gérard Schockmel, spécialiste en maladies infectieuses aux Hôpitaux Robert-Schuman, il n'y aura pas à attendre l'échéance de la 27e loi Covid, le 28 avril, pour lever les restrictions au Grand-Duché, «si la situation reste ce qu'elle est».

«Le Luxembourg a choisi une voie progressive qui me semble raisonnable», poursuit le spécialiste. Pour lui, le Danemark, premier à lever toutes ses mesures, «sait ce qu'il fait». La Suède, la Norvège ou la Suisse lui ont emboîté le pas. La France, la Belgique et l'Allemagne ont, elles, défini un calendrier pour un retour à la normalité d'ici avril. «Avec Omicron on peut être relativement rassurés. On a désormais un certain recul sur ce variant. Les gens ne sont pas trop malades. Le virus touche surtout la sphère ORL et moins les poumons», insiste le Dr Schockmel, qui estime qu'au Luxembourg aussi, c'est une question «de quelques semaines. On ne peut pas être trop en décalage avec les voisins».

«L’État a fait ce qu’il devait faire»

Pour le spécialiste, le masque à l'école, «plutôt là pour traiter l'anxiété des parents», ne s'impose déjà plus. «Les enfants ne devraient pas à subir le choix de ne pas se faire vacciner de certains parmi leur entourage adulte». Il ajoute ne pas savoir si «le régime 3G (vacciné, testé, guéri) au travail est vraiment nécessaire». Déjà devenu facultatif, le dispositif pourrait vite disparaître. L'infectiologue préconise le port du masque «aux personnes à risque, ou dans les hôpitaux ou les maisons de soins». Mais il dénonce l'absence de «chiffres fiables sur le taux vaccinal» au sein de ces dernières. Pour lui, «le monde politique devrait exiger de savoir qui est vacciné ou pas dans ces établissements». Pour la vie sociale, le Dr Schockmel considère que «si l'on peut porter le masque pour aller au restaurant ou dans un magasin, il faut aussi s’habituer à une nouvelle normalité».

Le CovidCheck pourrait aussi disparaître, selon lui. «Il faudra que les gens prennent leurs responsabilités, s'ils décident de ne pas se faire vacciner. L’État a fait ce qu’il devait faire. J’imagine que les choses iront dans cette direction». Le médecin souligne que l'immunité liée aux infections avec Omicron «ne semble pas très forte».

Quant à l'obligation vaccinale, recommandée mi-janvier «selon les règles alors en vigueur», il estime que cela devra faire l'objet de discussions, une fois le texte rédigé. Pour l'infectiologue, il n’y a pas de garanties que le variant qui suivra Omicron «sera très transmissible et de plus en plus gentil. Ces théories ne tiennent pas la route. Les vaccins actuels basés sur les souches de Wuhan ont jusqu’ici été efficaces sur toutes les souches. Selon les premières données sur les vaccins élaborés concernant Omicron, on n’a pas l’impression qu’ils soient plus efficaces que les vaccins que l’on a déjà. Mais ce sont des données préliminaires».

(Nicolas Martin/L'essentiel)