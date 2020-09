Une vague de chaleur attendue à partir de lundi

Il faudra ressortir ses tenues estivales et la crème solaire, à partir de lundi, au Grand-Duché. MeteoLux annonce en effet une vague de chaleur pour le début de la semaine, dont les premiers effets se feront déjà ressentir ce week-end. Alors que les températures oscilleront entre 25 et 27°C, ce samedi et dimanche, le thermomètre affichera des valeurs encore plus élevées à partir de lundi.

Prévisions météo







Consultez nos prévisions météo

Selon le prévisionniste, il fera entre 29 et 31°C, lundi, et encore plus chaud mardi, où de 31 à 33°C sont attendus sur l'ensemble du pays, soit des températures nettement supérieures aux valeurs de saison. Le record de température absolu pour un mois de septembre (NDLR: 31,5°C le 6 septembre 1973) pourrait bien tomber...

Mercredi, le thermomètre baissera légèrement pour se stabiliser autour des 30°C, avec quelques ondées possibles. Ce pic de chaleur est lié à la présence d'un gros anticyclone au-dessus de l'Europe du Nord mais s'explique aussi probablement par le réchauffement climatique...

(pp/L'essentiel)