Il a failli perdre très gros à cause de la cocaïne

Souvenez-nous, cet ex-couple avait fait son entrée face à la justice belge, le mois dernier, après de troubles années marquées par une consommation excessive de cocaïne. Elle était employée dans un restaurant de la commission européenne au Kirchberg et lui était informaticien à la Cour de justice européenne.

Pour des faits commis entre novembre 2017 et mai 2018, ce dernier était accusé de coups et blessures commis du côté d'Arlon et de Martelange, à deux pas de la frontière avec le Grand-Duché. Alors qu'il risquait jusqu'à sept mois de prison et plus de 3 000 euros d'amende, l'accusé s'en sort finalement avec «une suspension du prononcé et une mise à l'épreuve de trois ans», indique, ce mercredi 3 novembre 2020, L'Avenir Luxembourg. Le tribunal correctionnel d'Arlon s'est prononcé en ce sens, en début de semaine.

Le quotidien régional belge nous apprend que l'accusé est désormais âgé de 38 ans et qu'il s'est éloigné de son ancienne compagne qu'il avait rencontré au Kirchberg, car il habite désormais en province de Hainaut. Au fil de leur relation, les deux tourtereaux s'étaient progressivement enfoncés dans la drogue et une consommation importante de cocaïne. Ces excès avaient conduit la dame à porter plainte, après avoir été victime de coups et blessures qui ont bien été établis.

(fl/L'essentiel)