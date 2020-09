Un tribunal pour mettre les assurés et la Sécu d’accord

Quand un assuré essuie un refus d’une administration liée la Sécurité sociale (assurances accident ou pension, Fonds de solidarité...), il peut faire appel. Si l’appel est rejeté, le citoyen peut introduire un recours auprès du Conseil arbitral de la Sécurité sociale (CASS). «Ça peut être un accident pas classé comme accident du travail. Ou la Cnap qui refuse une pension d’invalidité», illustre Tom Moes, président du CASS, «un tribunal qui siège avec juges et assesseurs».

Le CASS traite chaque année «autour de 4 000 dossiers» au niveau national. «Les gens sont convoqués à des audiences, ils peuvent prendre un avocat. Ils plaident leur cause et on délibère avant de rendre une décision deux ou trois semaines plus tard». Pour traiter le flux de dossiers, le CASS grandit et a inauguré hier de nouveaux locaux route d’Arlon, plus appropriés à son travail. «On était répartis entre le boulevard de la Foire et d’autres endroits».

Actuellement, le CASS compte sept juges, trois de plus qu’il y a 4 ans. Un huitième magistrat est attendu. S’y ajoutent trois médecins-conseils «avec des équipements dernier cri» pour les expertises nécessaires aux jugements. «En comptant les greffiers et les employés, nous sommes 36 personnes. Mais dans les prochaines années, on sera une cinquantaine», avec des juges en plus, et des greffiers pour les assister. Les décisions du CASS peuvent aussi faire l’objet d’appel, auprès du Conseil supérieur de la Sécurité sociale, intégré à la cour d’appel.

(jw/L'essentiel)