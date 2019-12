Plus de 500 000 transactions sur MyGuichet en 2019

Pour la première fois depuis la création de MyGuichet.lu (NDLR: en 2013 dans sa version actuelle), plus de 500 000 démarches ont été transmises aux administrations luxembourgeoises en moins d’un an, se félicite ce mardi le gouvernement dans un communiqué. Ces chiffres traduisent une hausse de plus de 25% des transactions à ce jour par rapport à toute l'année 2018.

«Tous les efforts investis dans la plateforme portent leurs fruits», se réjouit le ministère de la Digitalisation, dont un des chevaux de bataille est de développer un e-Government «plus transparent et efficient en proposant aux citoyens et aux entreprises des services numériques faciles à utiliser, conviviaux et innovants».

De 2013 à 2018, 109 013 utilisateurs ont créé leur espace personnel sur MyGuichet.lu, dont 90 572 citoyens et 18 441 professionnels.

(L'essentiel)