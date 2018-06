220 participants à la 1ère LAN Party Fortnite

Il en y a pour tous les goûts et toutes les bourses. Il y a les joueurs qui ont déménagé leur PC de bureau flambant neuf avec leur clavier et leur souris illuminés mais aussi les autres qui sont venus avec leur console sous le bras, une manette et un écran. «Nous avons à peu près 30% de gamers avec des PC et 70% des participants qui sont venus avec leurs consoles. C'est plus facile à transporter», expliquent les organisateurs de LGX et 11F.

Face à eux, 220 gamers armés jusqu'aux dents sont prêts à en découdre sur Fortnite. Ce genre de tir, façon battle royale est le jeu à la mode du moment. Depuis samedi 16h, les combats vont bon train. Et les meilleurs parmi les meilleurs de cette première LAN Party Fortnite se retrouveront en finale ce dimanche à partir de midi. Seul, à deux ou par équipe de quatre lors du challenge «L'essentiel».

Un nouvel événement les 29 et 30 septembre

Pour Mathieu, 36 ans, venu avec sa sœur pour l'encourager, l'aventure risque de tourner court. «C'est un peu différent de ce dont j'ai l'habitude. Je pensais qu'on jouerait tous les uns contre les autres, mais en fait on se retrouve sur des serveurs avec des joueurs au hasard partout dans le monde», regrette-t-il.

Fondateur de 11F, Fabio est bien conscient de la chose. «Pour l'instant, il n'existe pas de serveurs privés. Du moins, ils ne sont pas encore en fonction sur Fortnite, mais ça va venir», promet-il. Et des événements de type LAN Party sur des jeux vidéos populaires comme FIFA, Call of Duty ou d'autres, il risque encore d'y en avoir au Luxembourg.

«Cette LAN Party préfigure le LGX à venir les 29 et 30 septembre prochain ici même au Casino 2000. Nous avons prévu un LGX avec des tournois sur différents jeux le jour du LGX mais aussi le restant de l'année sous l'égide de LGX», promet Lyziad, de LGX.

(Patrick Théry/L'essentiel)