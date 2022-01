Un retour des appels pour les vœux le 31 au soir

«On s’est souhaité "bonne année" pour 2020 puis encore pour 2021... Alors pour 2022, je préfère nous souhaiter "bonne chance"!» Sur les réseaux sociaux, la crise sanitaire a inspiré de nombreuses plaisanteries à l'heure des vœux pour 2022. Dans les messages aussi. Mais la façon de les adresser est en constante évolution. Finie l'ère des SMS. Alors qu'en 2018, le réseau mobile POST avait enregistré 1,49 million de SMS les 31 décembre et 1er janvier, il y en a eu quatre fois moins cette année (379 300), et deux fois moins qu'en 2021.

Orange a noté une baisse de 14% par rapport à 2021 (chiffre à 0h pile). À l'inverse, beaucoup utilisent les messageries instantanées et réseaux sociaux, provoquant une hausse du trafic sur l’Internet mobile: chez Post, 165 téraoctets de data ont été échangés pendant ces deux jours soit 21% de plus qu’il y a un an. Et plus de trois fois plus qu'en 2018 (50,2 To).

«Tendance générale observée depuis plusieurs années»

«Le nombre de SMS envoyés et le volume du trafic de données mobiles au 31 décembre et 1er janvier ne diffèrent pas fondamentalement de la moyenne du mois de décembre 2021. En effet, ce changement d’usage lors du passage à la nouvelle année, avec une progression du trafic de l’Internet mobile, confirme la tendance générale que POST Luxembourg observe depuis plusieurs années», précise l'opérateur.

«Nos clients sont toujours aussi digitaux mais cette année, nous avons noté une nette augmentation des appels durant la soirée du réveillon. Un besoin de se rapprocher et de proximité que nous expliquons par le contexte sanitaire», précise Barbara Fangille responsable communication d'Orange, sans fournir de chiffres détaillés. Mais le constat diffère chez Tango qui a observé, entre les réveillons 2021 et 2022, une baisse de 5% des appels et de 2% des SMS mais une explosion de 32% en data.

