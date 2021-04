Claude Wiseler prend les rênes du CSV

Le congrès du CSV s’est tenu dans une ambiance inédite, samedi matin à Junglinster. Moins d’une centaine de personnes, évidemment masquées, étaient présentes au centre polyvalent, le reste des militants suivant l’événement sur Internet. Surtout, le congrès intervenait après quelques semaines de turbulences au sein du parti chrétien-social, qui a vu son président Frank Engel faire acte de candidature, avant d’y renoncer lorsqu’il a été mêlé à une affaire, qui l’a contraint à démissionner. Bien qu’absent, l’ancien président était au centre de nombreuses conversations et interventions.

Dans ce contexte, Claude Wiseler, seul candidat, a été élu à la tête du parti. Son discours, très dynamique, a été longuement et chaleureusement applaudi par les personnes présentes à Junglinster. Le député a avoué «avoir été triste ces derniers temps, pour le parti». Il a plaidé pour davantage de transparence et de collégialité. À ce propos, le doublement des postes, qu’il a mis en place, ne constitue «pas une dilution des responsabilités, mais un partage», estime-t-il. «Je veux me concentrer sur l’avenir du pays et non plus sur nos petites histoires internes du parti», dit encore le nouveau président.

«Nouvelle génération»

Elisabeth Margue secondera Claude Wiseler en tant que co-présidente. «Je suis très honorée par cette nouvelle tâche, je veux contribuer à reconstruire le parti», a déclaré la conseillère dans la capitale. Paul Galles (député) et Anne Logelin (conseillère à Sanem) seront les deux vice-présidents. Le secrétariat général sera partagé entre Christophe Hansen (député européen) et Stéphanie Weydert (échevine à Rosport-Mompach). Le nouveau président reconnaît que «la situation du pays est très particulière», à cause de la situation sanitaire et de la crise économique. Il est conscient d’avoir «une grande responsabilité» sur ses épaules.

Le parti veut aller de l’avant. Paul Galles, qui a animé plusieurs débats, a évoqué «un transfert vers une nouvelle génération», en référence aux nouveaux responsables et aux élus dans les circonscriptions. Ont été élus ou réélus Max Hengen (Est), Jeff Boonen (Nord), Jean-Marie Wirth (Sud) et Vincent Reding (Centre).

(Joseph Gaulier/L'essentiel)