Avec le tram, «c'est la galère» dans les bus

Gare-Rocade ou Gare-centrale? Les têtes tournent dans tous les sens. Avec les changements dans les arrêts, difficile de s’y retrouver pour Nathalie. L'habitante d’Esch-sur-Alzette a dû anticiper pour arriver à l’heure à son rendez-vous dans la capitale. «Je dois prendre le train, puis le bus ou le tram. Aujourd’hui, c’est compliqué car c’est la première fois», souffle-t-elle. Heureusement, des agents CFL Infos sont là pour l’aiguiller.

Abiel en a d’ailleurs eu besoin. Le lycéen doit aller à l’aéroport, mais là encore, difficile de trouver l’arrêt de bus. «Je dois prendre le 16. Mais l'arrêt a changé de place. Je suis perdu», dit-il, stressé. «Maintenant, il faut que je prenne un bus jusqu’à Hamilius, puis que je change là-bas pour prendre le 16. C’est très compliqué».

«Je perds dix à quinze minutes»

Et il n’est pas le seul à voir ces changements d’un mauvais œil. Karine, originaire de France, travaille à Strassen. Et pour elle, la venue du tram à la gare est une perte de temps. «C’est la galère, même si on prend le tram, il faut attendre place de l’Étoile pour avoir le bus. Je perds dix à quinze minutes. C’est mal coordonné», explique-t-elle, agacée.

Avec le tramway, certaines lignes de bus sont supprimées, comme la ligne 11. Ce qui ne plaît pas à Isabelle. Cette résidente de Bereldange travaille près de la gare et doit se lever plus tôt pour arriver à l’heure. «Nous étions habitués à deux lignes: la 10 et la 11. Maintenant, il n’y en a plus qu'une. Ce n'est plus un bus toutes les dix minutes, mais toutes les vingt minutes».

(Noémie Koppe/L'essentiel)