Le Luxembourg «prend en otage» les pays de l'UE

Trente-huit milliards de dollars: c'est la somme qu'Apple, réputée pour ses pratiques d'optimisation fiscale, s'est engagée à payer outre-Atlantique, dans le cadre de l'«impôt de rapatriement» mis en place par l'administration Trump. Ce dispositif, voté peu avant Noël, offre pendant une durée limitée la possibilité aux entreprises américaines de rapatrier les bénéfices réalisés à l'étranger à des taux variant entre 8% et 15,5%, bien en deçà du taux de 35% jusque-là en vigueur.

Le PIB mondial va progresser



Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé lundi sa prévision de croissance mondiale pour 2018, anticipant un impact positif à court terme de la réforme fiscale américaine et un rythme de croissance plus soutenu des économies avancées. Après une hausse de 3,7% en 2017, le produit intérieur brut (PIB) mondial devrait progresser de 3,9% cette année et au même rythme en 2019.

Des deux côtés de l'Atlantique, les États peinent à imposer les multinationales, et notamment les géants du numérique, à la mesure des profits qu'elles réalisent, dans un contexte de compétition fiscale. «Immense victoire» aux yeux de Donald Trump, la décision d'Apple a en revanche suscité des inquiétudes côté européen. «Cette législation va encourager les investissements des entreprises internationales aux États-Unis», a déclaré le ministre allemand des Finances, Peter Altmaier.

«Concurrence entre les États de l'UE»

Les 28 États membres européens discutent depuis des années pour trouver une position commune sur la taxation des entreprises. Plusieurs pays ont fait de leur politique fiscale une arme économique, à l'image de l'Irlande, qui n'impose les bénéfices des entreprises qu'à hauteur de 12,5%. «Tous les pays européens ne sont pas d'accord entre eux sur l'attitude qu'il convient d'adopter. Du coup, ça met l'Europe en position de faiblesse», note Eric Vernier, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).

«Tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation fiscale, les entreprises pourront jouer de la concurrence entre les États de l'UE», explique Manon Aubry, porte-parole d'Oxfam. «Ce sont des pays européens qui se sont lancés les premiers dans une course poursuite au moins-disant fiscal», observe l'économiste français Thomas Piketty, appelant ces derniers à faire preuve de «plus de volonté politique» et à cesser de se «faire prendre en otage par le Luxembourg et l'Irlande».

