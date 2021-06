Les frontaliers à vacciner seront peu nombreux

Un simple effet d'annonce? Le Luxembourg ouvrira, une fois ses résidents (volontaires) immunisés, la vaccination contre le Covid aux travailleurs frontaliers, sans distinction. Mais sur 200 000, en restera-t-il à vacciner? Pas sûr. Le Haut-commissaire à la protection nationale, Luc Feller, l'admet, «c'est impossible à quantifier. Mais tout frontalier non vacciné dans son pays de résidence pourra le faire au Luxembourg».

Le Grand-Duché a déjà injecté, notamment parmi les soignants, plus de 15 000 doses à des frontaliers. Mais les livraisons de vaccins étant basées sur le nombre de résidents, il n'a pu prendre en charge tous les affiliés à la CNS. Une chose est sûre d'ici août, la plupart des frontaliers auront déjà été vaccinés... dans leur pays de résidence.

«Un délai court»

Surtout en Belgique, où selon la Task Force, sollicitée par «L'essentiel», 88 % des Wallons de plus de 18 ans pourraient l'avoir été fin juillet. En Province de Luxembourg hier, 74 % des plus de 18 ans avaient déjà reçu une dose et 53 % leur schéma complet.

En France, 49,5 % des Meurthe-et-Mosellans et 50,6 % des Mosellans après 18 ans avaient déjà reçu une injection. Depuis le 15 juin, tous les 12 ans et plus sont éligibles. «Les délais en Grand Est vont de 24 heures à quelques jours, selon la localisation, l’âge et le type de vaccin, injection pour 1ère ou 2ème dose… Toute personne souhaitant être vaccinée peut l’être dans un délai court», note l'Agence régionale de santé qui précise qu’environ 3 100 ressortissants du Grand Est ont été vaccinés au Luxembourg.

36% des résidents complètement vaccinés

En Moselle, des centres vont rester ouverts en soirée et des injections sont prévues dans des centres commerciaux pendant les soldes!

L’Allemagne compte elle toujours avoir vacciné tous les volontaires avant la fin de l’été. La Sarre affichait mardi 42,1% de vaccinations complètes (57,4% de premières doses) un record dans le pays, et la Rhénanie Palatinat 34,3% (54,7% de premières doses). Depuis le 7 juin, les priorités vaccinales ont été levées.

Même s’il faut parfois être patient, tout le monde peut donc prendre rendez-vous dès 12 ans. Y compris donc les travailleurs frontaliers. Au Luxembourg près de 60 % de plus de 18 ans ont déjà reçu une dose, 36% ont une vaccination complète.

