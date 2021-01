«Quelles séquelles du Covid sur les élèves?»

L’essentiel: Qu’est ce qui a motivé votre engagement?

Estelle Née, 21 ans, porte parole de l’UNEL: J’ai rejoint l’UNEL à 16 ans. À l’époque j’étais lycéenne, aujourd’hui j’étudie le droit à l’Uni. J’aime l’idée de pouvoir contribuer à façonner le système d’enseignement dans lequel j’évolue.

Quel est le poids de l’UNEL?

Nous avons fêté nos 100 ans en 2020 et représentons environ 30 000 lycéens et étudiants. Notre force est d’accompagner les élèves au long de la transition entre le lycée et l’université.

Une victoire et un regret par rapport à 2020?

Dans les motifs de satisfaction, il y a eu la création d’un cadre légal pour les stages en entreprise auquel nous avons pu apporter notre expertise. En revanche, nous demandons à être associés aux décisions qui se prennent au niveau des lycées. En 2020, nous n’avons pas été consultés une seule fois par le ministère de l’Éducation nationale.

Les défis en 2021?

Le coronavirus encore et toujours. Il est crucial que les autorités fassent le bilan de l’impact du Covid sur la santé mentale des élèves et sur les séquelles psychologiques potentielles. Il faut également aborder le sujet de la précarité financière, voire combien d’étudiants ont réellement pu profiter des aides spéciales. Beaucoup d’entre eux font de petits boulots comme du baby-sitting et ne sont pas en mesure de prouver leur perte de revenus.

(Recueilli par Séverine Goffin/L'essentiel)