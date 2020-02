La fête organisée par les jeunes va déraper

La veille, c'était l'anniversaire de Johnny. La soirée était bien arrosée et les jeunes participants «essaient de se remémorer le déroulement des événements», expliquent Bryan, 16 ans, du Lycée technique de Bonnevoie, et Luca, 14, du Lycée Bel-Val. C'est l'accroche du spectacle «Projet ID - Home», organisé par les Rotondes, avec l'Éducation nationale, que présentent 49 lycéens au grand public, samedi et dimanche.

L'enjeu est d'impliquer les ados. Ils jouent, dansent et rappent, et ont fait les costumes, encadrés par des professionnels. «J'aime travailler avec des jeunes de cet âge, entre 13 et 18 ans, ils ont parfois des complexes mais sont très demandeurs de soutien et nous sortent de notre zone de confort», apprécie Fábio Godinho, metteur en scène. On se posait aussi la question de savoir comment la société évolue, comment les jeunes font la fête aujourd'hui».

«Nous avons donné des idées comme "l'ish challenge" du shadow-boxing, populaire sur les réseaux», illustre Susana, 14 ans, du Lycée technique du Centre (LTC). «Et les bandes fluorescentes des costumes», ajoutent Elmedina, 13 ans, et Elza, 12, du Lycée Bel-Val. «Apprendre à poser notre voix au micro, ça nous a donné confiance en nous», note Albane, 16 ans, du LTC. Le spectacle explore la frontière ténue entre l'amitié et la pression de groupe. Mais dans les coulisses, la solidarité aura été de mise. «Souvent, quand vous mettez deux classes ensemble, il y a des frictions. Ici, tout le monde s'est entraidé. C'était super!», apprécie Albane.

«Projet ID - Home». Samedi, à 19h, et dimanche, à 17h, aux Rotondes.

(Séverine Goffin/L'essentiel)