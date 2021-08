Des tunnels vont fermer pour maintenance

Ce mardi soir et mercredi soir, les tunnels Stafelter et Grouft, sur l'A7, seront fermés à la circulation. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sera au tour des tunnels Howald et Cents, sur l'A1, et ceux de Frisange et Mondorf, sur l'A13. Dans la nuit de vendredi à samedi, une déviation sera aussi mise en place pour permettre aux automobilistes d'éviter le tunnel Markusberg, sur l'A13.

Les Ponts et Chaussées ont entamé cette semaine leur deuxième campagne de maintenance et de nettoyage des tunnels autoroutiers du Luxembourg. Chaque printemps et chaque fin d'été/début d'automne, les tunnels et leurs équipements sont entretenus, majoritairement la nuit pour limiter l'impact sur la circulation. À cette occasion, les équipements des 25 tunnels concernés sont vérifiés, et si nécessaire réparés.

Les parois, caméras, équipements de signalisation sont eux nettoyés. Et les équipements à vérifier sous chaque tunnel sont nombreux. Ventilation, détection d'incendie, niches SOS, éclairage, sonorisation, bornes d'appel d'urgence, chaussée, bassin de rétention ou encore bouches d'incendie et détection d'incident ou de fumée, entre autres, doivent être contrôlés et entretenus. Cette campagne doit mobiliser les Ponts et Chaussées jusqu'à la nuit du 21 au 22 octobre, date à laquelle le tunnel Frisange, sur l'A13 sera inspecté. Les tunnels concernés sont indiqués, au fur et à mesure, sur le site CITA.lu.

(L'essentiel)