Un jeune homme de 19 ans a disparu au Luxembourg

La police vient de lancer un avis de recherche, lundi soir, après la disparition d'un jeune de 19 ans. Originaire d'Ettelbruck, Giuseppe Pastore a été vu pour la dernière fois lundi à 11h dans la capitale.

Depuis, le jeune homme n'a donné aucun signe de vie. D'après la descriptions de la police, Giuseppe est de corpulence mince et mesure 1,80 m. Ses cheveux sont courts et noirs et il porte des lunettes, ainsi qu'une boucle d'oreille sur l'oreille gauche.

Le jeune homme qui parle à la fois luxembourgeois et italien portait un pullover gris clair et un jean au moment de sa disparition, mais pas de veste. Toute personne l'ayant croisé ou disposant d'information doit contacter les services de police.

(L'essentiel)