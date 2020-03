Une jeune au pair pour garder les enfants

Le Luxembourg compte environ 160 jeunes au pair, majoritairement des femmes. Kirstin Brooker, originaire d'Afrique du Sud, est l'une d'elles. Jeune fille au pair en Europe depuis deux ans et demi, elle était d'abord un an aux Pays-Bas puis un an en Belgique.

Ce n’était pas prévu qu’elle vienne ensuite au Luxembourg. Elle a été contactée par Yves Barthels, un père de famille qui a dû s'occuper de ses deux garçons âgés aujourd'hui de cinq et bientôt trois ans, après le décès de sa compagne en février 2019. Plutôt qu'ils aillent toute la journée en maison relais, il voulait une personne pour les garder à la maison. Kirstin a perdu sa maman étant jeune et a voulu l’aider à surmonter cette épreuve. Elle est arrivée à Heisdorf début juillet et reste jusqu'à la fin du mois de juin.

Le père de famille a repris un rythme de travail normal et peut consacrer du temps à la Fondation Sarah Grond, qu’il a créée en hommage à sa compagne, pour aider les enfants qui perdent leurs parents et leurs familles. Les trois premiers mois étaient «assez durs» pour Kirstin. «Ils me voyaient comme une intruse et j’avais un peu de mal», décrit-elle. Sa mission est de s’occuper des enfants, les lever, les emmener à l’école, aller les chercher, les coucher. Grâce à elle, «les enfants ont appris à parler anglais». Le père de famille envisage de garder Kirstin comme nounou pour une année de plus.

(Marion Mellinger/L'essentiel)