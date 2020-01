Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Salon Découvrir cinquante îles en trois jours

Au côté des autres destinations de loisirs, les îles seront les stars du salon Vakanz, qui se déroule ce week-end (de vendredi après-midi à dimanche) à Luxexpo The Box, à Luxembourg. Une cinquantaine de destinations insulaires se sont ainsi annoncées sur le salon du tourisme. «Certaines sont des destinations privilège nécessitant une préparation, souligne Morgan Gromy, directeur de Luxexpo The Box. Les îles San Blas, lieu paradisiaque dans les Caraïbes, ont un quota de touristes par souci de l'environnement. L'île Kodiak, au sud de l'Alaska, est très différente, c'est une réserve naturelle de montagnes et forêts où l'on pêche le saumon. Quant à Wrangel, c'est une île russe perdue au milieu des glaces pour laquelle il faut une autorisation».

Un aperçu de l'édition 2019:

Tradition Fêter le Nouvel An chinois

Les Chinois ont normalement encore une semaine avant d’entrer dans l’année du rat de métal. Mais à Luxembourg, les festivités auront de l’avance. Pour la seconde année dans la capitale, l’Institut Confucius à l’Université du Luxembourg fait venir le dragon et ses lions pour une grande parade ce samedi, sur la place d'Armes. Le public aura l’occasion de se plonger au cœur des traditions de la culture chinoise, grâce à des ateliers gratuits. «Il y aura du tai-chi et de la calligraphie, et l’on dégustera des raviolis chinois, un plat typique du Nouvel An chinois», détaille Jauffrey Bareille, directeur de l’Institut Confucius.

Spectacle Une pièce de théâtre écoresponsable

La compagnie luxembourgeoise Les FreReBri(des), connue pour ses projets décalés et interactifs, proposera ce vendredi soir (19h30) à la Kulturhaus de Niederaven son spectacle «Robert(s)». Pour cette nouvelle aventure, le trio composé de Frédérique Colling, Renelde Pierlot et Brice Montagne, a relevé un défi de taille: réaliser une pièce qui parle d’écologie, certes, mais qui est elle-même écoresponsable. L’objectif: repenser l’ensemble du processus créatif - de la conception aux représentations en passant par les répétitions - afin de réduire le plus possible l’empreinte carbone du spectacle.

Danse Un très élégant bal russe de charité

Le Russian Club of Luxembourg organise ce samedi, la 9e édition de son élégant bal de charité, dès 18h30, au Cercle Cité, à Luxembourg. Le thème sera le bal masqué. Les fonds serviront à soutenir des enfants en Russie. Billets en vente sur www.ball.russki.lu.

Un aperçu de l'édition 2019:

Exposition Les artistes exposent à Tétange

L’ensemble artistique ARC donne rendez-vous ce vendredi à la Schungfabrik, à Tétange, à 19h. Le vernissage comprenant les œuvres d’une trentaine d’artistes débutera avec une performance de Patricia Lippert. L’expo est à découvrir jusqu’au 26 janvier prochain.

(L'essentiel)