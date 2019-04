Le corps d'une femme découvert à Niederkorn

Le corps d’une femme a été retrouvé à Niederkorn dimanche soir, a indiqué la police grand-ducale, ce vendredi après-midi. Les autorités n'ont pas encore réussi à identifier la dépouille. La femme d'1,73 m pour 90 kg a été retrouvée dans la réserve naturelle Gielen Botter.

Selon la police, le corps se trouvait là depuis plusieurs jours. La victime portait une croix avec l'inscription INRI et un médaillon en or autour du cou,un bandeau noir dans les cheveux, une veste de même couleur et un pantalon foncé. Les circonstances de la mort n'ont pas été révélées. Une enquête est en cours.

(L'essentiel)