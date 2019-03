Cinq cas de rougeole dans le centre du pays

Cinq cas de rougeole ont été confirmés dans le centre du Luxembourg, affirme le ministère de la Santé, dans un communiqué publié ce vendredi après-midi. Les patients sont âgés de 8 à 17 ans, a précisé le ministère à L'essentiel. Il existe un risque de propagation de la maladie, selon une enquête menée par la direction de la santé auprès des personnes infectées. La rougeole est une maladie très contagieuse: un seul patient peut contaminer 15 à 20 personnes.

Les premiers signes sont un nez qui coule, des yeux rouges et larmoyants, de la toux et de la fièvre. Puis l'éruption cutanée qui a donné son nom à la maladie. La rougeur commence sur le visage et derrière les oreilles et dure cinq jours. Le ministère martèle que la rougeole «n'est pas une maladie anodine». Elle peut en effet «provoquer des complications graves» et «laisser des séquelles importantes». Dans des cas extrêmes, elle peut même causer la mort. Les complications sont plus fréquentes pour les enfants de moins d'un an et pour les adultes de plus de 20 ans. Femmes enceintes et personnes immunodéprimées sont aussi exposées.

Un simple vaccin

Pourtant, cette maladie d'un autre temps est facilement évitable, puisque deux doses de vaccin protègent les patients. Le ministère de la Santé invite donc la population à vérifier son statut vaccinal. Et s'ils ne sont pas à jour, de se faire vacciner. Pour les enfants, il faut deux doses de vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle. Pour les adultes nés après 1980 qui n'ont pas reçu deux doses de vaccin, il convient de faire un rappel du vaccin ROR (Rougeole oreillons rubéole).

Si vous avez été en contact avec une personne souffrant de la rougeole, un vaccin effectué dans les 72 heures après le premier contact peut éviter la survenue de la maladie ou en atténuer les symptômes. Quoi qu’il en soit, contacter votre médecin en cas de symptômes. Le docteur devra d'ailleurs déclarer la maladie, qui fait partie des maladies infectieuses à déclarer obligatoirement auprès de la direction de la santé.

Contacté par L'essentiel, le ministère de la Santé n'a pour le moment pas précisé à quel endroit du Luxembourg le foyer épidémique a été identifié, ni l'âge des patients.

(jw/L'essentiel)