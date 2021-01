Les taxis encore réformés, une place pour les VLC

Les Voitures de location avec chauffeur (VLC) vont être incluses dans la législation sur les taxis, selon un projet de loi étudié ce vendredi matin en Conseil de gouvernement. «Leur offre de services est depuis toujours similaire aux services de taxis», indique le ministère de la Mobilité dans un communiqué. Or, actuellement, les VLC sont uniquement réglementées par un article du code de la route et avec des règles floues, le ministère regrettant «notamment l'absence de droits essentiels pour leurs clients».

Des examens avant de conduire



Tout nouveau conducteur de taxi, ou de VLC, devra passer un examen avant de prendre le volant de son véhicule. En outre, l'âge maximal de tout conducteur sera fixé à 70 ans.

Une fois la loi en vigueur, au 1er janvier 2022 si tout va bien, le secteur des taxis sera donc ouvert «à de nouveaux acteurs», qui devront se soumettre aux «droits essentiels du travail et de la sécurité sociale». En clair, si Uber ou une entreprise de ce type veut s'implanter au Luxembourg, le code du travail devra être respecté. Le texte fait toutefois une différence entre taxis et VLC. Si un taxi peut être pris à la volée, le trajet en VLC devra être commandé à l'avance pour une course prédéfinie à une heure convenue à l'avance.

Fini, le trajet le plus court

Parmi les autres changements apportés par la législation, les zones géographiques sont supprimées. Alors que jusqu'ici, le territoire du Grand-Duché était divisé en six zones, chaque taxi pourra désormais opérer dans tout le pays. La limitation du nombre de licences et la différenciation entre licences ordinaires et licences «zéro émission» sont aussi abandonnées. «La concurrence deviendra plus grande, ce qui devrait se répercuter sur les prix pratiqués», estime le ministère. Qui justifie notamment les changements par l'échec de la réforme de 2016 qui devait «renforcer la concurrence au bénéfice des clients».

Autre changement qui pourrait profiter aux usagers: l'obligation d'emprunter - sauf si le client le demande - le trajet le plus court est abolie. À la place, votre chauffeur de taxi devra prendre «le trajet économiquement le plus avantageux pour le client». Il sera en outre obligé d'accepter les paiements par carte bancaire et, si son terminal est en panne, il ne pourra pas vous facturer le détour par un distributeur de billets.

Contactés pour commenter le projet de loi, ni la Fédération des taxis, ni Uber n'ont pu donner suite pour le moment.

(jw/L'essentiel)