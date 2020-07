«Les salariés travaillent davantage en télétravail»

Généralisé sur la place financière au moment de la crise du coronavirus et toujours en vigueur dans de nombreuses sociétés, le télétravail a pu constituer un défi pour certaines entreprises novices dans cette pratique. Pas pour ING Luxembourg, pionnière en la matière depuis 2011.

Plus qu'un test grandeur nature, cette période prolongée de travail a été une consolidation pour la banque d'origine néerlandaise, avec 85% des effectifs en «homeworking». Verdict après plus de trois mois? «Les réussites sont nombreuses. Au niveau technique en premier lieu. Et puis les employés ont pu découvrir un véritable équilibre entre vie privée et vie professionnelle avec moins de trajets et plus de temps pour eux. D'après un sondage interne, les trois quarts des collègues ont constaté une véritable amélioration sur ce point», explique à L'essentiel Alexandra Guérisse, HR Payroll & Operations Manager.

«À la maison ou au bureau, il existe une obligation de résultat»

Mais l'enseignement le plus fondamental tient à la productivité des salariés qui ne s'en est pas trouvée affectée. Bien au contraire: «L'engagement est exemplaire. Les salariés ont tendance à travailler davantage en télétravail», reconnaît la manager. Dans ce contexte, ING Luxembourg a décidé de ne pas «fliquer» ses collaborateurs. L'inverse aurait été contreproductif: «Ce n'est pas comme ça que l'on motive les gens. Ils savent ce qu'on attend d'eux. Qu'on soit à la maison ou au bureau, il existe une obligation de résultat».

Les axes d’amélioration du télétravail concernent plutôt «l'approfondissement du droit à la déconnexion», mais également la nécessité de «permettre aux collaborateurs de rester connectés à leurs collègues et à l'entreprise». Difficile donc d'envisager un télétravail intégral. «La solution, c'est un mix entre travail à domicile et travail au bureau», poursuit Alexandra Guérisse.

«La fiscalité est le plus grand défi»

Comme d'autres grandes sociétés, ING Luxembourg «va mener une réflexion globale sur le sujet» avec la conviction pour la manager que l'époque du «travail uniquement sur site» est révolue. Pour autant, la généralisation de ce mode de travail ne dépend pas que des choix internes des entreprises. L'enjeu est sociétal, mais également politique. «La fiscalité est le plus grand défi», résume-t-elle.

Pour rappel, le décompte des jours de télétravail est gelé jusqu'au 31 août pour les frontaliers. Une solution de sortie de crise transitoire qui devra être remplacée par un élargissement du nombre de jour autorisés. Favoriserpermettre au moins une journée de télétravail par semaine fait consensus dans la classe politique luxembourgeoise.

(Thomas Holzer/L'essentiel)