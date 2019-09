La voiture part en tonneau dans le fossé, un blessé

Pour des raisons encore inconnues, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, vendredi vers 9h, sur le CR169 entre Pontpierre et Foetz. Le véhicule est alors parti en tonneau et terminé sa course «dans un ravin» selon les informations du 112. Il s'agirait plutôt d'un fossé.

L'accident a fait un blessé, «pas gravement» a précisé la police, qui a été pris en charge et transporté à l'hôpital. Les secours d'Esch-sur-Alzette et de Mondercange étaient sur place.

(L'essentiel)