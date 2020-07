«Air Rescue était prêt face au Covid grâce à Ebola»

En pleine lumière en pleine crise du Covid-19 lorsqu'il a fallu évacuer, par hélicoptère, des patients de la région Grand-Est, les services de Luxembourg Air Rescue (LAR) sont revenus sur ces moments rares, ce jeudi, à Luxembourg. «Face à ce type de crise, le maître-mot est l'anticipation», s'est félicité Patrick Adamczuck, directeur-adjoint du département médical. «Comme nous l'avions déjà fait avec Ebola, le SARS, ou la grippe H1N1, le pays est parvenu à anticiper. Dès le mois de janvier, nous étions prêts. Raison pour laquelle nous avons affronté ces dizaines de transferts de patients en toute sérénité».

Luxembourg Air Rescue vous remercie pour vos dons





Grâce aux dons, Luxembourg Air Rescue est parvenu à récolter 160 000 euros. Il en manque encore 90 000 pour financer l'achat complet d'un EpiShuttle, un dispositif d'isolement modulable et réutilisable, spécialement conçu pour le transport rapide et sécurisé de patients contagieux tout en assurant la sécurité des professionnels de santé.

En pleine tempête, «nous avions la chance d'avoir une réserve-tampon de masques et de combinaisons», a poursuivi Patrick Adamczuck, «et la majorité de nos transferts ont été effectués par hélicoptère. Nous avons été très actifs sur les clusters de Colmar et Mulhouse pour ramener des patients dans des hôpitaux luxembourgeois et par la suite, nous avons collaboré avec l'agence régionale de santé pour dispatcher d'autres patients en France ou en Allemagne. Nous étions prêts, car nous transportons régulièrement des patients infectieux. Mais ce qui était impressionnant, c'était la rapidité de l'épidémie et le volume, de même que les types de patients. Le Covid-19 est une maladie assez surprenante et on a mobilisé nos 35 médecins et nos 20 infirmiers qui ont tous participé de près ou de loin aux opérations».

«On est prêt pour repartir au combat»

On ne le sait pas forcément, mais les équipes de Luxembourg Air Rescue étaient expérimentées face au Covid-19, car elles avaient déjà eu l'occasion de faire leurs preuves lors du transport de patients victimes d'Ebola en Sierra Leone. «On était bien préparé grâce à cette expérience», nous a rappelé René Closter, CEO et président de LAR. «On était les seuls en Europe à avoir transporté ce type de patients et c'était une très bonne école. On avait l'équipement et l'esprit, ce qui a forgé notre réussite. Six avions-ambulances, en France, par exemple, ça n'existe pas du tout et c'est très rare au niveau mondial».

«Je suis plus que fier de toute mon équipe», a reconnu René Closter, «car ils ont travaillé jour et nuit pour aider des personnes en danger. Alors que l'épidémie de Covid-19 n'est toujours pas terminée, Luxembourg Air Rescue veut d'ores et déjà retenir une image positive. Celle des patients qui ont pu rentrer à la maison. «Ce sont des mercis gratifiants que l'on n'oubliera pas», avoue-t-il. «Je suis dans le métier depuis 1973 et jamais, après 14 000 missions, dans ma vie, je n'aurais imaginé être confronté à une telle crise lors des quatre derniers mois. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on est prêt pour repartir au combat».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )