Philip Crowther sous le feu des projecteurs

Aux Etats-Unis, fiction et réalité se télescopent parfois violemment sous les caméras des télévisions. Le reporter international Philip Crowther, élève à l'Athénée de Luxembourg entre 1996 et 2001, l'a appris à ses dépens alors qu'il était à l'antenne, en direct, pour couvrir les commémorations de l'anniversaire de la mort de George Floyd à Minneapolis.

Via ses réseaux sociaux, Philip Crowther a en effet démontré, vidéo à l'appui, qu'il était, une nouvelle fois, au coeur de l'action lorsqu'une salve de coups de feu ont retenti sur le site de la mort de George Floyd. Alors qu'une personne a été touchée par balle et emmenée dans un état critique à l'hôpital, celui qui s'était notamment exprimé en luxembourgeois lors de l'investiture de Joe Biden, s'est voulu rassurant. «Tout va bien pour moi (et mon équipe)», a-t-il confirmé par écrit à celles et ceux qui s'inquiétaient de son sort avant de poursuivre son travail.

Selon l'AFP, une personne a été blessée mardi à Minneapolis par des coups de feu tirés sur le site de la mort de George Floyd, où de nombreuses personnes s'étaient réunies pour rendre hommage à l'Afro-Américain un an jour pour jour après le drame.Une vingtaine de détonations ont retenti peu avant 10h, semant la panique dans l'assemblée qui a couru pour se mettre à l'abri. Une vitrine a été brisée et plusieurs douilles jonchaient le sol. La police s'est rendue à proximité après avoir reçu des appels de témoins qui ont vu un "véhicule quitter les lieux à grande vitesse", a précisé son porte-parole John Elder.

Please follow along over the coming hour as I recount what happened a year ago minute-by-minute, and what it looks like now here in George Floyd Square.