Un «Forrest Gump» en version luxembourgeoise

«Le jour tournage c’était le stress total. Nos costumes n’avaient pas été livrés à temps, nous avons dû improviser. Mais cela ne nous a pas empêché de remporter le premier prix», s’enthousiasmait Vero, éducatrice à la Maison des jeunes de Grevenmacher et co-réalisatrice du court-métrage «Forrest Jemp». La version luxembourgeoise de l’iconique film américain des années 1990 «Forrest Gump», a valu le premier prix du concours de courts-métrages Crème Fraîche lancé par le Service national de la jeunesse, ce samedi.

«Les pralines du film original, nous les avions remplacées par des raisins, un des symboles de Grevenmacher», poursuit l’éducatrice. Pour Francesco, 26 ans, participer au concours est une expérience inoubliable. «Voir comment les caméramen travaillent ou encore observer la préparation des acteurs était très enrichissant», relate l’étudiant en bachelier.

Des jeunes avec du talent

En tout, 13 courts-métrages réalisés par des jeunes luxembourgeois ont été présentés au grand public au Kinepolis, au Kirchberg. Yana et Tibor ont été conquis par le «talent des jeunes». «Ils ont eu l’opportunité de raconter une histoire qui leur tient à cœur. Et ils ont du maîtriser le côté technique aussi. Ils ont fait un bon boulot», constatent les deux cinéastes.

Les spectateurs ont également eu leur mot à dire en votant pour leur clip favori de 60 secondes. «J’ai apprécié "Spiderman in Clausen". Les plans étaient colorés et dynamiques et le montage était réussi», commente Guillaume, 23 ans. «Spiderman in Clausen» a lui remporté le prix d’encouragement. Les jeunes réalisateurs de «Jude Jëer» et le remake de «Superjhemp Retörns» sont respectivement partis avec le deuxième et le troisième prix.

(Ana Martins/L'essentiel)