Un réveillon très différent de celui de 2019

«Le réveillon de la Saint-Sylvestre ne ressemblera en rien à celui de 2019, où notre service en salle était ouvert et le restaurant plein. Avec les livraisons, nous ne devrions pas atteindre plus de 2% de notre chiffre d'affaires habituel», estime Séverin Laface, créateur du restaurant Come à La Maison. Les restaurateurs qui ont une offre pour les fêtes la proposent parfois en collaboration avec des confrères.

Comme Kim Mathekowitsch, la patronne de L'Annexe, qui contribue à un menu pour deux personnes à réchauffer avec les restaurants Koeppchen et Beim Bertchen. «Kim s'occupera du dessert chocolat et orange bio», détaille sa maman. Du côté des Espaces Saveurs, regroupant La Mirabelle, le Come Prima, le Sapori, l'Ultimo et le Gusto, «les chefs des cinq établissements ont travaillé ensemble sur le menu des fêtes. Les 250 menus de la Saint-Sylvestre ont trouvé preneurs», explique Dominique Colaianni, le cofondateur.

«Apporter le soleil chez les gens»

La forte demande des clients a poussé Le Sud à proposer un menu traiteur. «L'idée est d'apporter le Sud à la maison, le soleil chez les gens», confie David, le directeur. «Si on a continué avec les livraisons, c'est pour maintenir le contact avec les clients, mais aussi pour que nos cuisiniers gardent la main et que ceux qui ne veulent pas du chômage partiel puissent travailler, mais c'est risqué. Derrière, il faut payer les salaires», souligne Séverin Laface.

Côté traiteurs, la situation est meilleure. «Nous avons autant de commandes à emporter qu'en 2019, mais ça ne compense pas les pertes sur l'événementiel», note Rick Hotschnig, directeur chez de Schnékert. Et c'est plus de travail. «On avait des commandes pour dix convives, maintenant c'est trois ou quatre. Les mesures Covid sont respectées».

(L'essentiel/Marion Mellinger et Séverine Goffin)