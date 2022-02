Pourquoi autant de tempêtes au Luxembourg?

Des rafales au début du mois, Eunice vendredi et Franklin ce lundi. Les tempêtes se succèdent de manière rapprochée au Luxembourg depuis plusieurs jours. Alors que certains attendaient la neige, l'hiver est plutôt marqué par les vents forts et les phénomènes pluvieux. Le signe d'une évolution de la météo à long terme? Non pour Lucas Mathias, météorologiste chez MeteoLux: «Ce type d'événement est normal. La saison des tempêtes va de la fin de l'automne à l'hiver. En 1990, le Luxembourg avait connu des tempêtes encore plus fortes à la même période».

Et si les rafales observées au cours des derniers jours ont de quoi impressionner, l'intensité des récentes tempêtes au Luxembourg demeure toute relative. «La nuit dernière, des vents à 91 km/h ont été enregistrés. Il ne s'agit pas d'un phénomène extrême. Bien-sûr cela dépend de la région. En Angleterre, les rafales ont atteint 200 km/h…».

«Beaucoup d'ingrédients entrent en jeu»

En filigrane, l'impact du changement climatique sur la récurrence de ces phénomènes interroge. Mais sur ce point également, Lucas Mathias se montre prudent. «Dans le cas des tempêtes, beaucoup d'ingrédients entrent en jeu. En réalité, il est très difficile de mesurer les conséquences du réchauffement. Seront-elles plus ou moins fréquentes et vigoureuses? Leur structure va-t-elle évoluer? Difficile de tirer des conclusions».

Pour le spécialiste, la comparaison avec les inondations qui ont touché le Luxembourg et les pays limitrophes au cours de l'été n'a pas lieu d'être. Imputés au réchauffement climatique, ces phénomènes extrêmes sont en lien «avec la thermodynamique et l'humidité». En clair, la hausse des températures explique tout ou en partie des fortes pluies observées à cette période de l'année.

Pas d'indice pour le printemps

Alors pourquoi autant de tempêtes en si peu de temps? «Tout d'abord, il s'agit de rappeler que les tempêtes sont toujours d'origine maritime. Et le contexte est tout à fait propice à des successions de tempêtes durant une ou deux semaines. Rien d'anormal à ce sujet. C'est même souvent le cas dans nos régions. Il n'y en a pas eu beaucoup au cours des dernières années, c'est aussi une question de hasard».

La douceur des températures et la raréfaction des jours de neige sont au contraire des évolutions notables, ajoute le météorologiste. En attendant le retour éventuel de la neige d'ici à la fin de l'hiver, le Luxembourg n'en a pas fini avec le vent et la pluie. Une météo agitée «mais sans tempête» est attendue dans les prochains jours avant un week-end et une semaine prochaine plutôt secs.

Quid du printemps, voire de l'été prochain? Lucas Mathias est formel: les récents événements météorologiques n'annoncent rien. Et gare à ceux qui se risqueraient à d'éventuels pronostics! L'année dernière, plusieurs experts avaient tablé sur un début d'été «chaud et sec», avant que les inondations ne fassent des ravages...

(Thomas Holzer/L'essentiel)