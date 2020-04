Le déconfinement expliqué «dans une semaine»

Des éléments avaient déjà fuité cette semaine sur la stratégie possible pour sortir du confinement. Le plan de déconfinement sera officiellement présenté «la semaine prochaine», a indiqué ce vendredi, Paulette Lenert. «On peut voir que nos mesures strictes de confinement peuvent nous aider à faire reculer la progression du nombre d'infections (3 223 cas en date de ce vendredi). Les premiers efforts de confinement ont porté leurs fruits», a expliqué la ministre de la Santé, avant d'appeler à la patience des résidents: «L'épidémie n'est pas terminée, tenez bon».

Dans l'édition du Wort de ce vendredi, Paulette Lenert a précisé que le pays arrivait à un point où les données devenaient «de plus en plus stables», mais qu'une semaine d'observation supplémentaire était néanmoins nécessaire avant de pouvoir se projeter. Pour rappel, la sortie de confinement devrait se faire par étapes, à un rythme qui reste à déterminer, selon nos informations. Le délai entre chaque étape permettra de «contrôler l'effet de chaque mesure sur le système de santé et les capacités hospitalières en particulier». En clair, il faudra être attentif à ce qu'un retour prématuré à la normale ne relance pas la pandémie.

Ainsi, il faudra au moins «14 jours» entre chaque étape du déconfinement, «afin de contrôler l'effet d'une mesure avant de prendre d'autres mesures». Le déclenchement des nouvelles étapes se ferait en fonction de seuils d'occupation hospitalière, notamment en soins intensifs. Le rythme de déconfinement sera aussi lié au test d'immunisation. Le Luxembourg a lancé ce mercredi une étude scientifique afin de savoir à quel point la population du Luxembourg a développé une immunisation contre le virus. Et plus la population sera immunisée, plus vite les mesures actuelles pourront être levées. À chaque étape, l'impact santé sur les populations concernées sera pris en compte, pour continuer à protéger les personnes les plus vulnérables.

(ol/L'essentiel )