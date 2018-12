Le nouveau marquage pour les motards validé

À la fin du mois d'avril 2018, après deux semaines particulièrement tragiques sur les routes du Grand-Duché, le gouvernement luxembourgeois avait annoncé une série de mesures pour renforcer la sécurité des motards. Parmi les idées retenues, la mise en place d'un marquage additionnel pour les motards sur la route nationale N25, entre Wiltz et Kautenbach.

Le dispositif, qui devait servir de test, a été installé fin juin. Le principe? Aider et guider les motocyclistes dans les virages, afin qu’ils gardent plus de distance par rapport à la ligne médiane et en conséquence à utiliser plus le milieu de leur voie, ce qui rend leur conduite moins dangereuse.

Le marquage appliqué sur un autre tronçon?

Ce mercredi, l'Administration des ponts et chaussées dresse un premier bilan positif de de ce nouveau marquage. Après avoir effectué récemment un monitoring afin de documenter le comportement des motocyclistes dans les virages avant et plusieurs fois après la mise en place du nouveau marquage, elle note ainsi que «le nombre de motards motocycles qui ont affiché une conduite beaucoup moins dangereuse est en nette augmentation».

Pour 2019, l’Administration des ponts et chaussées indique qu'elle va poursuivre le monitoring de la N25. De plus, elle explique qu'elle analysera la possibilité d’appliquer le marquage de sécurité sur un autre tronçon fortement fréquenté par les motards. Interrogée, l'Administration des ponts et chaussées n'était pas joignable dans l'immédiat pour préciser de quel tronçon il pourrait s'agir.

