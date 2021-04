Ne pas oublier les autres vaccins

Aujourd'hui, le mot vaccin est immédiatement associé au coronavirus, mais il reste nécessaire de veiller aux autres vaccinations, indique lundi, le ministère de la Santé, à l'occasion de l'ouverture de la Semaine mondiale de la vaccination lancée par l'OMS. Baptisée «Les vaccins nous rapprochent» (elle n'aurait pas pu mieux porter son nom), cette campagne mondiale rappelle que la vaccination sauve chaque année des millions de vies et que les vaccins ont réussi à éradiquer des maladies mortelles.

Contrairement à un pays comme la France, où onze vaccins sont obligatoires, au Luxembourg, ils ne sont que recommandés. Des recommandations assez suivies puisque la dernière enquête de couverture vaccinale publiée en 2019 révèle que près des trois quarts des enfants de moins de 30 mois ont une couverture vaccinale complète. Un taux qui grimpe à plus de 95% s'agissant de la vaccination contre les infections invasives à pneumocoque, l'hépatite B et les infections invasives à méningocoque C.

«Les vaccins sauvent des vies! Leur efficacité est démontrée. Et le maintien d’une couverture vaccinale élevée est important pour empêcher la résurgence et la propagation de maladies infectieuses éradiquées», a rappelé la ministre de la Santé, Paulette Lenert.

«La pandémie actuelle a démontré l’importance de la vaccination (...) nous avons la chance d’avoir accès à des vaccins contre le SARS-CoV-2. Saisissons-la! Bien que les vaccins ne soient pas une solution miracle, ils nous aideront à endiguer la pandémie et ses effets sur notre santé et à regagner petit à petit un mode de vie où nous pourrons à nouveau être ensemble». Avant de conclure: «Les vaccins nous rapprochent et nous rapprocheront!».

