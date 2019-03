La vente directe génère près de 3 000 emplois

Acheter des bijoux, ustensiles de cuisine, cosmétiques… à une représentante lors d’une réunion à domicile entre amies: la vente directe est dans l’air du temps au Luxembourg. Ce qu’on appelait de manière désuète la «réunion Tupperware» fournit aujourd’hui une activité à près de 3 000 résidents, en majorité des femmes, entre 25 et 55 ans.

Et elle génère, par année, un chiffre d’affaires situé entre 30 et 40 millions d’euros, selon l’Association pour la vente directe au Luxembourg (AVD). Une bonne santé confirmée par une étude menée auprès d’un échantillon représentatif de 530 résidentes de 20 ans et plus. «En 2018, sept femmes sur dix nous ont confirmé avoir déjà acheté un produit à la suite d’une présentation à domicile, contre 48% en 2009», explique Tommy Klein, directeur d’étude chez TNS/Ilres.

«Il manque un statut bien défini»

«35% des femmes ont déjà organisé au moins une soirée de présentation à leur domicile, contre une sur cinq en 2009. Et les plus jeunes éprouvent un intérêt pour distribuer des produits via les réseaux sociaux et Internet», ajoute-t-il. Pour lui, cette activité pourrait également intéresser les hommes car «s’assurer un revenu complémentaire ou un travail flexible sont aussi des considérations masculines».

Les regrets de l’AVD, eux, sont d’ordre légal. «La plupart des femmes exerçant la vente directe travaillent soit sur commission soit en indépendantes. Dans les deux cas, il manque un statut commercial bien défini qui leur permette de travailler sans prendre de risques financiers exagérés», commente Bernard Lucas, président de l’AVD.

(Séverine Goffin/L'essentiel)