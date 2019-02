Les concessions «ont fait le plein» à l’Autofestival

La 55e édition de l’Autofestival s’achèvera lundi. Les concessionnaires font le bilan de cette grand-messe de l’auto. «Nous sommes très contents et optimistes après le nombre de visites que nous avons eues», explique Rui Almeida, responsable de marques chez Autodis, à Esch-sur-Alzette. «Les gens ont posé beaucoup de questions au sujet de l’hybride, mais l’essence a toujours la cote», ajoute-t-il.

Myriam Muzzolini, chez BMW, confirme la tendance: «Nous avons reçu plus de visites que les années précédentes. L’essence est la plus demandée avec un penchant pour les SUV», dit-elle. «Nous avons eu moins de passages, mais sur dix clients, huit achetaient», explique Marc Graas, CEO d’Autodis. «Avant, cela nous prenait une heure pour conclure un contrat, cette année, on en a eu pour quinze minutes», ajoute-t-il.

Alex Stoffs, gérant du groupe Arnold Kontz, partage cette opinion sur l’attitude des clients. «Nous avons fait le plein les samedis et dimanches avec des clients très déterminés à acheter», raconte-t-il. Chez Ford et Volvo, à Niederkorn, l’Autofestival s’est avéré plus calme comme l’explique Carine Collé, responsable marketing: «Nous avons eu une année plus calme que les précédentes avec un intérêt très vif pour les modèles hybrides», assure-t-elle.

(Ana Martins/L'essentiel)