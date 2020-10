Halloween doit se retrancher à la maison

Contre toute attente, pour Halloween cette année, pas de razzia sur les costumes de Covid-19. «Le déguisement qui plaît bien, c’est celui du médecin français qui a fait le buzz (NDLR: Didier Raoult)», constate Jean-Baptiste Marx, gérant de Party Days, au Luxemboug et en France. Mais de manière générale, on sent que les gens n’ont pas envie de penser au coronavirus, ils veulent se changer les idées», souligne-t-il.

Le gérant a donc vu ses ventes en magasin se maintenir et une hausse de 60 % de celles en ligne avec retrait sur place. «Ce qui a un peu changé c’est le public, nous avons eu comme clients beaucoup de jeunes parents avec leurs enfants», note Jean-Baptiste Marx.

«Les masques d’Halloween, c’est une consigne sanitaire respectée»

Avec les fêtes en bars et clubs et le porte-à-porte compromis, «il a été clair que les gens allaient célébrer Halloween à la maison. Nous avons vendu beaucoup plus de décorations de tables, confiseries, préparations pour faire des gâteaux, que les autres années et, bien sûr, des déguisements, accessoires et du maquillage».

«La vie s’est un peu arrêtée, donc la moindre fête est prétexte à se retrouver même si c’est en petit comité. Et avec les masques d’Halloween, c’est une consigne sanitaire respectée», souligne le gérant.

