Le nouvel an chinois, c'est ce vendredi

En Chine et dans certaines grandes capitales comme Paris ou Londres, les dragons vont danser et les feux d'artifice exploser pour le Nouvel An chinois. Au Luxembourg, les plus de 3 200 ressortissants chinois entreront dans l’année du Chien de terre de manière plus confidentielle.

Jeudi soir, Zhang Shaohui passera ainsi le réveillon avec sa femme et ses enfants, à la maison, autour de plats traditionnels comme du poisson et des raviolis. «Le réveillon chinois s’apparente à Noël. C’est une fête où se réunit la famille. Nous organiserons un second repas ultérieurement pour mon frère car il travaillera au restaurant le soir du réveillon».

Malgré tout, «la communauté chinoise organise de plus en plus d’événements culturels pendant la période de Nouvel An afin de faire découvrir sa culture au public», témoigne Shaohui, qui lui-même fait des démonstrations de calligraphie, un art méditatif appris durant ses études. «L’implication de la communauté dans la vie quotidienne, associative et politique luxembourgeoise s’est accentuée avec les années, estime-t-il. Sans doute parce qu’elle grandit et se diversifie. Les premières générations travaillaient dans la restauration, puis avec l’implantation de grandes banques chinoises, on a vu l’arrivée de juristes et de financiers avec plus de ressources pour s’engager», avance l’avocat au barreau, aussi membre du Conseil national des étrangers.

(Séverine Goffin/L'essentiel)